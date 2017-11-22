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Латвийцев призывают собраться вечером 30 ноября у памятника Свободы, чтобы почтить память убитых 76 лет назад в Румбульском лесу евреев.

"Приди, поставь свечку по меньшей мере за одну душу убитых на Румбуле. 25 000 свечей у нас не будет, но пусть горят по меньшей мере 200 огней у памятника Свободы. Латвийские евреи тоже были нашими. Мы помним, у нас болит", - сказано в сообщении общества "Мемориал Жаниса Липке".

Как ранее рассказал историк Каспар Зеллис, 30 ноября и 8 декабря 1941 года в оккупированной нацистами Риге было совершено самое массовое в истории Латвии убийство мирных жителей. Во время так называемых румбульских акций было расстреляно 25 тысяч евреев.

Памятное мероприятие у памятника Свободы состоится 30 ноября с 18 до 23 часов.

Aicinām arī šogad 30. novembra vakarā jūs visus nolikt sveces pie Brīvības pieminekļa, pieminot Rumbulā noslepkavotos Latvijas ebrejus, mūsu kaimiņus un līdzcilvēkus. Ja katrai Rumbulā aizgājušajai dvēselei mēs aizdegtu pa svecei - mums vajadzētu 25 000 sveces.#Rumbula76 pic.twitter.com/dV38LTTkZK — Lipkes memoriāls (@LipkeMemorial) November 21, 2017

В прошлом году около 300 человек собрались у памятника Свободы, чтобы почтить память убитых 75 лет назад в Румбульском лесу евреев. От памятника Свободы по направлению к Старой Риге в восемь рядов зажжены свечи.

Румбула - одно из крупнейших мест массового уничтожения евреев в Европе. 30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу было расстреляно более 25 000 обитателей Рижского гетто и около тысячи евреев, депортированных из Германии.