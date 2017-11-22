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В Латвии есть такие социальные слои, которые отдалились от идеи, что надо обеспечивать себя самим. Об этом в эфире телеканала RīgaTV 24 заявила бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Так она прокомментировала ситуацию с нехваткой рабочей силы на рынке труда.

Бывшая глава государства предостерегла также от того, чтобы страну вновь не наводнили люди, ненавидящие Латвийское государство, пишет Delfi.lv.

"Мне кажется, что у нас есть такие социальные слои, которые отдалены от идеи о собственном достоинстве, когда ты сам себя обеспечиваешь. Они скорее будут ждать, что кто-то о них позаботится. У нас не использованы самым эффективным и оптимальным способом все человеческие ресурсы, что сейчас есть у государства", - считает бывшая руководитель государства.

Говоря об инициативе министерства экономики, что Латвии придется привлечь на рынок труда зарубежных работников, экс-президент упомянула несколько факторов, которые влияют на местный рынок труда. Все ли люди, живущие в Латвии, работоспособные, все ли включены в рынок труда и все ли трудоспособные люди использовали все возможности переквалифицироваться и продолжать получать образование.

Вике-Фрейберга считает, что ситуация в данный момент застывшая: "У нас эффективно не использованы все человеческие ресурсы, находящиеся в государстве".

Бывшая президент также прокомментировала возможности вернуться уехавшим на заработки за границу латвийцам.

"Многие, с кем мне довелось говорить, ясно и четко ответили, что они обжились на новом месте , очень быстро пустили там корни и им кажется, что на той земле стабильнее. У этих людей не хватает патриотизма", - считает Вике-Фрейберга.

Впрочем, он признала,что многие, кто скучает по родине и родным хотят вернуться.

Президент считает, что тем, кто решил вернуться в Латвию, надо обеспечить особую поддержку.

"Мне кажется, что им надо дать некоторые преимущества и поддержку. К примеру, детям, которые вернулись и пошли в латышские школы, чтобы у них не было травм. Это улаживается очень быстро, если правильно с ребенком работать", - утверждает экс-президент.

Экс-президент также считает, что если все же придется ввозить в Латвию рабочую силу из-з а рубежа, то нужно быть предельно осторожными.

"Если нам нужны специалисты и работники из других стран, то нам надо их отбирать по возможности из таких стран, которые не являются "a priori" негативно настроены против Латвии. Единственное, чего нам стоит опасаться, так это то, что нас не наводнили вновь такие люди, которые ненавидят эту страну", - подчеркнула Вике-Фрейберга.

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