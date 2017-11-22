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15 ноября пользовательница Facebook Ивета Волците опубликовала на своей странице фотографию рекламного постера, который размещен на одном из рижских автобусов.

Женщину возмутила двусмысленность рекламы, которая по ее словам, не должна быть размещена на автобусе, постоянно курсирующем по городу.

Реклама магазина Outlet Optika находилась на задней части 21-го автобуса и была приурочена к Международному мужскому дню.

Помимо информации о том, что в магазине целый месяц на мужские очки предлагаются скидки, реклама также представляла собой коллаж из ряда фотографий, которые многим могут показаться неоднозначными.

На подборке фото из рекламы изображены глаза трех девушек и одного парня. Также на плакате присутствует надпись: "Все глаза на тебя". Примечателен тот факт, что изображения выглядят так, будто девушки и парень были сняты сверху.

"Сегодня подняло настроение, пока сидела в пробке. Rīgas satiksme, только не говорите, что я одна такая. Правда не знаю, является ли автобус правильным местом, где такую рекламу можно размещать на публичное обозрение", - написала она.

Публикацией тут же стали делиться и активно начали комментировать пост другие пользователи. Многие согласились с Иветой, что реклама действительно явно выглядит неоднозначно. Некоторые же не увидели в ней ничего необычного.

"Пока не прочла комментарии, шутку не поняла... Наверное, я не такая испорченная или, по крайней мере, смотрю другие фильмы", - написала одна пользовательница.

Другая девушка поделилась фото в комментариях с той же рекламой, только уже размещенной в самом магазине Outlet Optika.

Между тем, представитель Rīgas Satiksme Виктор Закис в интервью радио Baltkom сообщил, что предприятие не несет ответственности за содержание постера, если оно не противоречит законодательству в рекламной деятельности.

"Вопросы о двусмысленности надо задавать непосредственно компании, которая эту рекламу сделала", - сказал Закис.