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Заканчивая социальную кампанию этого года "Отбрось телефон и живи", предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) призывает людей быть внимательными вблизи железнодорожных рельс. Предприятие предупреждает, что с приходом темного времени суток и зимнего периода с повышенными осадками, может ухудшиться видимость и слышимость, что, в свою очередь, может привести к несчастным случаям.

Кампания призывает быть внимательными и не пользоваться мобильными устройствами вблизи железной дороги. Именно использование мобильных технологий является ведущим мотивом этого года по всему миру в свете безопасности рядом с железной дорогой.

"Темное время суток и неблагоприятные условия создают дополнительную угрозу, ухудшаяя и видимость, и способность расслышать приближение поезда. Во время дождя и снега люди становятся нетерпеливыми, спешат и часто хотят сэкономить время, сократив маршрут. Иногда это доходит до нарушений правил дорожного движения, а именно пересечения железнодорожных путей в запрещенном месте. Тем самым люди угрожают своей жизни только ради того, чтобы побыстрее добраться домой или на работу. Однако очень важно каждому задуматься о том, что последствия могут быть необратимы. Поэтому в рамках кампании, Latvijas dzelzceļš призывает всех быть особенно внимательными, находясь вблизи рельс, особенно в темное время", - объяснил главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс.

Согласно данным статистики LDz, с начала этого года в Латвии на железнодородных путях произошло 26 несчастных случаев, в которых пострадали 28 человек, а 19 скончались. Семь из них погибли в темное имя. В свою очередь, в прошлом году было зарегестрировано 28 несчастных случаев, где пострадало 28 человек, из которых 24 погибли.

LDz призывает пешеходов, велосипедистов и автомобилистов быть внимательными, потому что темнота и осадки ухудшают видимость, а снег приглушает звук. Приближаясь к переезду, автоводителям следует снизить скорость, потому что автомобиль может проскользнуть на рельсы и тем самым вызвать столкновение с поездом.

Также следует помнить о том, что средний вес поезда может составлять от 1000 тонн у пассажирского поезда до 6000 тон у грузового, поэтому длина пути торможения может достигнуть одного километра.

ГАО Latvijas dzelzceļš является управляющим железнодорожной инфраструктурой публичного пользования и управляющим предприятием концерна Latvijas dzelzceļš.

Фото: Latvijas dzelzceļš