В Латвии спишут устаревшие фоторадары (4)

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Общество | 22 ноября 2017 года, 21:05

До конца этого месяца в Латвии снимут с эксплуатации и спишут последние два переносных фоторадара, которые были куплены в 2008 году, пишет портал Nra.lv.

В Госполиции отмечают, что их содержание обходится слишком дорого.

По словам начальника Управления безопасности движения Государственной полиции Нормуда Крапсиса, избавиться от устаревшей техники оказалось возможно после того, как 21 ноября поступили 12 новых переносных фоторадаров, которые уже работают во всех регионах Латвии.

Места их возможной установки опубликованы на интернет сайте Госполиции, но там не указано, в какой день они там будут находится.

Кроме того, на латвийских дорогах работают 55 стационарных фоторадара, которые принадлежат Дирекции безопасности дорожного движения. В следующем году к ним прибавится еще 40 подобных контрольных прибора.

Комментарии 4
вы энтузиаст?1 час назад
Вы можете предложить где и как можно использовать устаревшие модели радаров?.Вы в доме тоже ничего не меняете, наверное у вас машина Москвич, холодильник ОКА, телевизор Горизонт и мебель вашей бабушки.При такой ностальгии к вещам попросите радары себе, будете с них пыль вытирать.
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dant1 час назад
средний возраст авто в стране 13 лет - это хозяйский подход не очень богатого человека ...в отличии от государства
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Вй2 часа назад
Вот так просто спишут, денежки то налогоплательшиков!
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