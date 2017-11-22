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До конца этого месяца в Латвии снимут с эксплуатации и спишут последние два переносных фоторадара, которые были куплены в 2008 году, пишет портал Nra.lv.

В Госполиции отмечают, что их содержание обходится слишком дорого.

По словам начальника Управления безопасности движения Государственной полиции Нормуда Крапсиса, избавиться от устаревшей техники оказалось возможно после того, как 21 ноября поступили 12 новых переносных фоторадаров, которые уже работают во всех регионах Латвии.

Места их возможной установки опубликованы на интернет сайте Госполиции, но там не указано, в какой день они там будут находится.

Кроме того, на латвийских дорогах работают 55 стационарных фоторадара, которые принадлежат Дирекции безопасности дорожного движения. В следующем году к ним прибавится еще 40 подобных контрольных прибора.