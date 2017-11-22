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Официально председатель Сейма Инара Мурниеце проживает в Риге на улице Миера, однако в последнее время она ночует на улице Бруниниеку. Об этом порталу Pietiek сообщили жители близлежащих домов, которым приходится терпеть "мелкое хулиганство" от охраны Мурниеце - сотрудников Полиции безопасности.

Так, некая женщина на своей странице в Facebook подробно описала один из случаев конфликта с охраной председателя Сейма.

По приезду домой женщина припарковала свою машину на тротуаре в неположенном месте. По ее словам, все остальные места были заняты или только наполовину свободны. Выйдя из машины, женщина заметила припаркованный среди других машин черный Volkswagen.

"Вышла из машины, взяла сумку, два цветочных горшка, планшет и со своей ношей перешла улицу. О, черный пассат стоит посреди двух парковочных мест, а внутри сидят двое мужчин", - написала она.

Женщина сделала им замечание, добавив, что если ей выпишут штраф за неправильную парковку, она позвонит им. Сотрудники Полиции безопасности тут же начали оправдываться, заявив, что перед ними кто-то тоже был припаркован на их месте.

"Я ушла, сказав, что сейчас переставлять машину не буду. Через какое-то время я спустилась на прогулку с собакой и увидела, что у моего авто стоит муниципальная полиция и делает фотографии. Как оказалось, вызвали их сидящие в черном пассате господа. А они сидят в машине без света и хихикают - детсадовский уровень. Я объяснила ситуацию и ребята из муниципальной полиции оказались понимающими, не выписали штраф. Большое им спасибо", - рассказала она.

После инцидента, жительница предупредила работников Полиции безопасности, что в следующий раз она пожалуется стражам порядка или же напишет об этом в соцсетях, отметив в посте их начальницу. Мужчины в ответ заявили, что та может делать что хочет.

Портал Pietiek пока не получил никаких комментариев по этому поводу ни от председателя Сейма Инары Мурниеце, ни от главы Полиции безопасности Раймонда Межвиетса.

Фото: flickr.com