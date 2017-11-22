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Полиция безопасности (ПБ) 17 ноября задержала жителя Даугавпилса Артема Скрипника, который подозревается в попытке повторного противоправного участия в вооруженном конфликте за границей - на востоке Украины, сообщили в ПБ.

Мужчина подозревается также в попытке стать членом преступной группы, в состав которой входит по крайней мере пять человек и которая создана с целью совершения особо тяжких преступлений против государства. Задержанный помещен под арест, 19 ноября к нему применен статус подозреваемого.

Скрипник уже ранее попадал в поле зрения ПБ, против него был начат уголовный процесс за противоправное участие в вооруженном конфликте за границей. Несмотря на это, он предпринял подобную попытку повторно.

В интересах следствия ПБ более подробной информации не предоставляет.

Как сообщалось, 4 августа этого года суд Видземского предместья Риги оправдал Скрипника, который обвинялся в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

В ходе досудебного расследования в ПБ он признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей, но в суде утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.

В видеозаписи показаний, которые Скрипник дал следователям ПБ, он рассказал, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе по военной подготовке.

Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться на восток Украины. За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей. Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года.

Скрипник признался, что убивал людей - как снайпер он застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

В мае 2015 года Скрипник был задержан в России за незаконное пересечение границы, но уже в октябре был освобожден. В начале 2016 года его задержали в Латвии.