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В международном аэропорту "Рига" 21 ноября из-за технических проблем пассажирам авиалиний пришлось выстоять большую очередь к пограничному контролю, об этом сообщали многие пользователи соцсетей. Порталу Kasjauns эту информацию подтвердили в Государственной погранохране и объяснили причины столпотворения.

"Госпогранохрана и администрация аэропорта "Рига" делали все возможное, чтобы разрешить возникшую ситуацию, а также продолжали работу над устранением технических проблем и делали все для того, чтобы такие проблемы в дальнейшем не возникали", - сказала представитель погранохраны Кристине Петерсоне.

Госпогранохрана принесла извинения авиапассажирам за доставленные неудобства.

Как сообщалось, с 7 апреля Госпогранохрана проводит усиленный контроль пассажиров из ЕС, Еврозоны и граждан Швецйарии. Эти проверки проводятся по решению Европарламента во имя безопасности в Шенгенском пространстве, с целью идентифицировать лиц, представляющих угрозу общественному порядку и внутренней безопасности.