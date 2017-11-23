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В четверг утром почти на всей территории Латвии идет мокрый снег, местами метель, дороги скользкие, свидетельствует оперативная информация синоптиков.

На большей части территории страны сегодня будет облачная погода, в западной части страны образовалась дымка. Ветер юго-восточный дует порывами до 7-13 метров в секунду, на Колке – до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составляет от +2 градусов на Курземском побережье, до -3 градусов на востоке страны.

В Риге идет небольшой снег, позднее он сменится дождем. Дует порывистый юго-восточный ветер, со скоростью до 12 метров в секунду, температура воздуха составит около 0 градусов.

Предприятие Latvijas valsts ceļi призывает автоводителей соблюдать осторожность, поскольку при изменчивых погодных условиях на дороге может образовываться так называемый черный лед. При температуре воздуха около 0 градусов или ниже, "черный лед" быстро образуется на мостах и проезжей части улиц, которые находятся вблизи водоемов и лесов.

Максимальная температура воздуха накануне, в среду 22 ноября составила -1..+2 градусов, на Колке до +4 градусов.

Самой высокой температура воздуха была зафиксирована в среду в Португалии, Испании и на юге Франции - +24 градуса. Холоднее всего было в ночь на четверг в Финляндии и на севере Швеции -27 градусов.