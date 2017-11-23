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В Латвии остро не хватает современных лекарств от рака. Организация ziedot.lv с каждым годом получает всё больше запросов от латвийцев на сбор средств для борьбы с онкологическими заболеваниями, потому что государство не компенсирует ряд современных медикаментов. Некоторые больные даже переезжают в соседнюю Эстонию, где государство компенсирует больше необходимых лекарств, сообщает программа LTV7 "Сегодня вечером".

Новые препараты для лечения онкологических заболеваний появляются чуть ли ни каждый день. Однако Латвия не спешит включать их в список компенсируемых. В благотворительную организацию ziedot.lv с каждым годом обращается все больше людей, которые вынуждены бороться с болезнью в одиночку. И собирать средства на лекарства, которые государство не компенсирует.

"За этот год на оплату лекарств, лечение и диагностику - мы уже получили просьб о помощи более чем на миллион евро. Часто пациенты возвращаются из других стран в Латвию с более точным диагнозом, потому что там используются другие методы диагностики, которые в Латвии не доступны", - рассказала руководитель ziedot.lv Рута Диманте.

В 2015 году в организацию ziedot.lv обратилось 11 человек с просьбой о сборе средств на лекарства от рака. В прошлом году их было уже 27 человек. А за всего 9 месяцев этого года — 46 человек. И сумма, которая им необходима — 1 318 633 евро.

По словам Руты Диманте есть много медикаментов для лечения онкологических заболеваний, которые компенсируют, например, в Эстонии. А в Латвии - нет.

"Это несправедливо по отношению к нашим жителям. Есть даже люди, которые из-за этого декларируются в Эстонии и переезжают туда жить. Конечно, мы маленькая страна и мы никогда не сможем финансировать все дорогие лекарства от рака, но быть на уровне Эстонии — дело чести", - говорит Рута Диманте.

Латвийские онкологи тоже признают, что за границей лечение может быть более эффективным.

"Не этично врачу не информировать пациента, что у него может быть более эффективная терапия. В это же время, следующий шок для пациента — это стоимость терапии. Мы тоже обычно информируем, что есть ziedot.lv, есть другие организации, которые могут помочь при сборе средств. Но я думаю, что в такие организации обращается небольшое количество человек, потому что для этого необходимо себя выставить на показ, рассказать, что человек болен и нуждается в деньгах", - считает сертифицированный онколог-химиотерапевт Алинта Хегмане.

В Национальной службе здравоохранения сложившуюся ситуацию объясняют нехваткой средств.

"Мы бы очень хотели увидеть принятый бюджет. По нашей информации средства на обеспечение медикаментов для лечения онкологических заболеваний предусмотрены. Но выбирать какие лекарства мы будем включать в список компенсируемых мы сможем только когда мы точно будем знать объём бюджета. Необходимо обеспечить всех больных теми лекарствами, которые государство уже компенсирует. Мы не можем брать на себя ответственность и допустить, что кто-то не сможет получить лекарства из списка компенсируемых", пояснила представитель Национальной службы здравоохранения Антра Фогеле.

При этом количество онкобольных в Латвии растёт, как и во всём мире. В 2013 году, по данным Национальной службы здравоохранения, зарегистрировалось более двадцати тысяч новых онкобольных. Столько же зарегистрировалось в этом году за 9 месяцев.

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