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В течение последнего месяца в Латвии из оборота изъяли некоторые товары, которые изготавливаются из местных и других охраняемых видов животных, например, из бивней африканского слона и из шкуры бурого медведя. Об этом сообщила специалист по коммуникациям Управления по защите природы (DAP) Майя Рена, пишет портал Nra.lv .

Проверки прошли в сотрудничестве с управлением Госполиции по раскрытию экономических преступлений. Из оборота были изъяты изделия из бивней африканского слона, шкуры бурого медведя и европейской выдры, стоимость которых составила 2500 евро.

Представитель DAP указала, что ценность этих товаров на главных рынках спроса в Западной Европе и Азии может возрасти во много раз. По окончанию экспертиз в связи с нелегальной торговлей шкур девяти европейских выдр, будут принимать решение о начатии уголовного процесса. В свою очередь против торговцев слоновой костью и шкурой бурого медведя начаты административные дела.

DAP и Госполиция напоминают, что в Латвии торговля особо охраняемыми видами животных и изделиями из них запрещена.

Также запрещено торговать растениями и животными, находящимися под угрозой исчезновения.

В этом году в Латвии из оборота были изъяты четыре меховых изделия с отделкой из волчьей шкуры, один ремень из шкуры оцелота и заготовки из кожи сарыча, стервятника-тетеревятника и серой неясыти. Также были конфискованы кораллы и медвежья шкура.

Фото: pixabay.com, facebook.com/Valsts.policija