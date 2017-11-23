Общество |

Контролеры Rīgas satiksme стали вежливыми и отзывчивыми, об этом в сети микроблогов Twitter написала гражданская активистка, юрист Иева Бранте.

"Между прочим, еще никогда ранее не встречала таких вежливых, отзывчивых и улыбчивых контролеров Rigas satiksme. К тому же они были без охраны! Честное слово! Подумалось, в чем причина? Оказалось, у них к одежде прикреплены камеры! Если ЭТО улучшает коммуникацию, то надо еще!", - написала Бранте.

Starp citu, vēl nekad iepriekš nebiju satikusi tik laipnus, atsaucīgus & smaidīgus @Rigassatiksme_ kontrolierus. Un vēl bez apsardzes! Goda vārds!

Domāju, kur ir iemesls, kas notiek?..?

Izrādās, tiem pie apģērba kameras!

Ja tas TĀ uzlabo komunikāciju, tad vajag (!) vajag vēl! ;) — Ieva Brante (@ibrante) 22 ноября 2017 г.

Пользователи соцсети, комментируя это сообщение, указали, что это как эффект "плацебо", когда эффект лечения основан на внушении. Были и такие, кто указал, что камеры, снимающие пассажиров, транспорта, могут нарушать права человека не неприкосновенность.

"Теперь в интернет будут "сливать" видеосюжеты, конечно, где в главно роли будут пассажиры", пишет один из пользователей.

В свою оечредь представители Rīgas satiksme на это отметили, что ничего нового в видеокамерах у контролеров нет, так как такая практика постепенно вводится уже с марта этого года, ну а снятые видеоматериалы будут использоваться только по назначению, для того, чтобы разрешить спорные ситуации.

Kameras pie kontrolieriem nav jaunums un tās darbojas aptuveni no šī gada marta. pic.twitter.com/nHplE0WsN0 — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) 23 ноября 2017 г.

Ранее Rīgas satiksme сообщало, что контролеров общественного транспорта обеспечат видеокамерами.

"Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются тысячи пассажиров. Неизбежны различные ситуации, например, такие как конфликты, кражи, вандализм, которые требуют немедленного вмешательства. Чтобы оперативно разрешать подобные ситуации и сократить их число, у контролеров общественного транспорта появятся камеры видеонаблюдения", - отмечает Rīgas satiksme.

фото Rīgas satiksme