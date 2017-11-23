На радость водителям! Пропуск в Юрмалу сделают многоразовым (2)
Общество | 23 ноября 2017 года, 20:20
Теперь во время туристического сезона, когда въезд в Юрмалу является платным (с 1 апреля до 30 сентября), пропуск в город будет годен целый день, независимо от того, сколько раз машина въезжает.
О таком решении Юрмальской думы сообщила на своей странице Facebook депутат Елизавета Кривцова.
Она отметила, что также планируется ввести и "недельный абонемент".
И допетрили как всегда криво.
Что значит в новшестве "день"?
Световой или как?
Допетрите уважаемые что вся система пропусков совсем не алё по законам этой страны с момента введения и до сих пор.
Права потребителя на поверхности.
С какого бодуна мне покупать пропуск на день если нужны 2-3 часа?