На радость водителям! Пропуск в Юрмалу сделают многоразовым (2)

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Общество | 23 ноября 2017 года, 20:20

Теперь во время туристического сезона, когда въезд в Юрмалу является платным (с 1 апреля до 30 сентября), пропуск в город будет годен целый день, независимо от того, сколько раз машина въезжает.

О таком решении Юрмальской думы сообщила на своей странице Facebook депутат Елизавета Кривцова.

Она отметила, что также планируется ввести и "недельный абонемент".

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Комментарии 2
sdgnj42 минуты назад
вообще титульные аборигены странные конечно ...
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LLL1 час назад
Это сколько лет прошло чтобы допетрить!

И допетрили как всегда криво.

Что значит в новшестве "день"?
Световой или как?

Допетрите уважаемые что вся система пропусков совсем не алё по законам этой страны с момента введения и до сих пор.

Права потребителя на поверхности.
С какого бодуна мне покупать пропуск на день если нужны 2-3 часа?
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