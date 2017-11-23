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Теперь во время туристического сезона, когда въезд в Юрмалу является платным (с 1 апреля до 30 сентября), пропуск в город будет годен целый день, независимо от того, сколько раз машина въезжает.

О таком решении Юрмальской думы сообщила на своей странице Facebook депутат Елизавета Кривцова.

Она отметила, что также планируется ввести и "недельный абонемент".