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Проведенный Управлением криминалистики Госполиции анализ ДНК, заказанный мамой Вани Берладина, подтвердил, что найденный 11 июля в Дубеньском лесу и похороненный на Лиепайском кладбище мальчик - действительно ее сын. Женщина до последнего не верила, что это так, пишет Lsm.lv.

Между тем, бабушка погибшего мальчика до сих пор настроена категорично - она убеждена, что вместо Вани похоронен кто-то другой.

"Может, по ошибке, а может, намеренно. Ну, не мог он в лес сам пойти, не пошел бы туда. Он бы к людям пошел, пошел бы в магазин. Но в магазине его не было - я лично была там. Когда я увидела его на остановке, то сказал, что ждет маму. Они ехали в какой-то центр, потом я поняла, что в религиозный. Думала, мама отошла в туалет. Мальчик очень послушный: сказали сидеть и ждать - он будет сидеть и ждать. Поэтому я ничего не заподозрила. Не знала, что Зоя ему запретила ехать в религиозный центр. Я так близко с их семьей не общаюсь", - рассказала бабушка.

Мама Вани Зоя Ареева опознавала мальчика по фотографиям, так как не решалась взглянуть на тело. Поэтому остались сомнения, которые теперь развеяны результатом официальной экспертизы, отмечает портал.

"Я не видела тела, только на фото узнала по одежде - красная строчка на подкладке. И сандалики тоже были его", - сказала она.

Следствие продолжается, и дело пока не передано в прокуратуру, начальник Угловной полиции Лиепаи Угис Ава убежден, что и с родных Вани не стоит снимать ответственность, хотя они и так уже пострадали - их ребенка уже нет в живых.

Напомним, 5-летний Ваня Берладин пропал утром 1 июля. В течение 10 дней его искали несколько тысяч человек - полицейские, военнослужащие и добровольцы. 11 июля, тело Вани было обнаружено в лесу возле поселка Дубени Гробиньской волости, где он, вероятно, оказался, перепутав автобусы.

Фото: infoliepaja.lv