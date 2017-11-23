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Рижской общеобразовательной частной средней школе "Эврика" отказано в аккредитации учебных программ по причине того, что учителя недостаточно владеют государственным языком. Об этом на своей странице в Facebook сообщил учредитель школы "Эврика", президент фонда "Родители детям", доктор педагогических наук Яков Плинер.

"Наконец-то в ноябре Рижская общеобразовательная частная средняя школа "Эврика" получила вердикт Службы госкачества образования МОН ЛР (JKVD), подписанный её руководителем И. Юхневич. Суть этого документа: отказать в аккредитации школы; отказать в аккредитации учебных программ основной и средней школы, а значит, лишить "Эврику" госдотации более 9000 евро в месяц", - пишет Плиннер.

По его словам, причиной отказа в аккредитации стал недостаток билингвизма на уроках.

"Основные претензии чиновников – недостаточно билингвизма на уроках; слабо учителя знают латышский язык; не преподаются предметы на госязыке. К сожалению, чиновники не приняли во внимание наши аргументы: в статье 9-ой закона об образовании, принятого сеймом ЛР в 1998 году и действующего поныне, записано: "Образование на других языках, можно получить в частных учебных заведениях и автору этих строк, экс-депутату сейма ЛР, известно, что закон об образовании – это закон-крыша и он выше любых специальных законов и правил КМ. Но для чиновников – закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло", - пишет Плиннер.

Он подчеркнул, что не готов согласиться с таким решением.

"Школа делает все, чтобы не позволить себя задушить. Во-первых, в ближайшее время мы подадим апелляцию в МОН ЛР, в случае негативного ответа – иск в суд. В этом нам бескорыстно помогают юристы - правозащитники В. Бузаев и А. Кузьмин. Во-вторых, параллельно мы наступили на горло собственной песне и написали новые образовательные программы – получили на них лицензии JKVD. В феврале 2018 года подадим заявление на внеочередную аккредитацию. Понимая, что "теленок бодается с дубом" и, что государство победить нельзя, все же надеемся, что JKVD не сможет нам повторно отказать", - пишет Плиннер.

Он добавил, что сейчас школе, возможно, будет очень тяжело выжить, поэтому приходится обращаться ко всем неравнодушным за помощью.

"И, наконец, последнее: в нашей школе совместно с дошколятами учатся 209 воспитанников; трудятся 55 работников; родители не миллионеры, а средний класс, поэтому, чтобы выжить 5-6 месяцев до восстановление госдотации и не обанкротиться, необходимы средства. Мы обращаемся к бывшим выпускникам "Эврики", их родителям, ко всем людям доброй воли, если только у вас есть такая возможность, перечислите деньги с пометкой ziedojums (пожертвование)", - написал основатель школы.

Ранее Яков Плинер уже сообщал о своих опасениях, что Рижскую общеобразовательную частную среднюю школу "Эврика" могут закрыть по политическим причинам под предлогом того, что учителя недостаточно владеют государственным языком.

Фото: facebook.com/jakov.pliner