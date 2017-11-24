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Осенние ветры и ливни опять изменили линию воды на морском побережье. В Бернати, возле мыса, вода существенно приблизилась к берегу, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Нельзя сказать, что пляжа в Бернати нет совсем, но после ветра на прошлой неделе он стал более узким, и море снова размыло корни сосен.

В свою очередь, обойти вокруг единственного дома Вецкруми, который упорно держится на мысе, со стороны моря уже нельзя.

Доктор геологии Янис Лапинский ранее прогнозировал, что к 2060 году берег на территории природного заказника в Бернати отступит на 100 – 150 метров. Береговая эрозия является естественным процессом, но время от времени ее усиливает деятельность людей – строительство портовых и других гидросооружений.

Интенсивность размывания берега зависит от направления, силы и продолжительности ветра, а также от уровня воды.

Фото: Эгон Зивертс