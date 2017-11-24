Китайцы совершают покупки в латвийских интернет-магазинах (2)
Общество | 24 ноября 2017 года, 07:40
В латвийских интернет-магазинах делают покупки жители Европы, Китая и Гонконга. Об рассказала в интервью Dienas Bizness распорядительный директор DHL Express Снежина Казакова.
"Посылки одного нашего местного клиента идут в 100 стран. Но когда оформляют заказ именно китайцы, то это, как правило, эксклюзивные товары высокого качества. Для китайских покупателей важно именно качество", - пояснила Казакова.
Она также отметила, что латвийцы тоже стали больше заказывать товаров из Китая.
"Растет и количество посылок из Китая, так как эта страна сравнительно дешевых товаров, то латвийцы часто этим пользуются", - заключила Казакова.
Фото: pixabay.com
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... и лобусня быстренько сообразила обложить налогом ВСЕ покупаемые там товары.
Ну не уроды ли??