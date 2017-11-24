Центр госязыка наградит дружественные по отношению к латышскому предприятия (8)

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Общество | 24 ноября 2017 года, 09:36

Министр юстиции Дзинтарс Расначс и директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Матис Балтиньш наградят сегодня победителей акции "Дружественная для латышского языка среда", сообщила агентству представитель Минюста Лана Ивулане.

Награждение состоится в Министерстве земледелия в 11 часов.

Лауреатами этого года являются 25 предприятий сферы обслуживания, на которых наиболее полно соблюдались требования к употреблению государственного языка. Это магазины, кафе, рестораны, турфирмы, парикмахерские, предприятия по перевозке пассажиров, аптеки и др.

Акцию "Дружественная для латышского языка среда" ЦГЯ проводит совместно с Латвийской ассоциацией торговцев, Латвийской ассоциацией гостиниц, Аптечным обществом, туристическими ассоциациями и Латвийской ассоциацией перевозчиков пассажиров.

Комментарии 8
Alex1 час назад
Устраивая такой "конкурс" , ЦГЯ само подчёркивает реальное двуязычие ,потому и выглядит смешно .СГД такой же "конкурс" устроило,кто лучше платит налоги.Что за цирк в евростране?
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ПРАВДА2 часа назад
Дайте список этих праведников,чтобы не дать им заработать.
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jaja2 часа назад
печеньками пипаркукас
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