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Министр юстиции Дзинтарс Расначс и директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Матис Балтиньш наградят сегодня победителей акции "Дружественная для латышского языка среда", сообщила агентству представитель Минюста Лана Ивулане.

Награждение состоится в Министерстве земледелия в 11 часов.

Лауреатами этого года являются 25 предприятий сферы обслуживания, на которых наиболее полно соблюдались требования к употреблению государственного языка. Это магазины, кафе, рестораны, турфирмы, парикмахерские, предприятия по перевозке пассажиров, аптеки и др.

Акцию "Дружественная для латышского языка среда" ЦГЯ проводит совместно с Латвийской ассоциацией торговцев, Латвийской ассоциацией гостиниц, Аптечным обществом, туристическими ассоциациями и Латвийской ассоциацией перевозчиков пассажиров.