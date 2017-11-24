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Переход к образованию на латышском языке должен произойти, но необходимо тестировать каждую школу по отдельности, насколько ее коллектив готов к переходу, заявила в интервью агентству ЛЕТА председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Эйжения Алдермане.

"Если говорить о переходе к обучению только на латышском языке в школах нацменьшинств, единственное, что беспокоит меня - это подготовленность педагогов. Я бы не устанавливала четко дату, когда это нужно сделать по всей стране. Латвия очень разная", - сказала она.

По мнению Алдермане, в Риге для перехода нужен более долгий срок, а самоуправление должно иметь свободу выбора.

Главный критерий, который нужно учитывать, - это степень знания латышского языка учителями. Одно дело, если учитель может предъявить удостоверение о знании госязыка, и другое, насколько чист и литературен его латышский язык.

Алдермане опасается, что переход к обучению на латышском языке в определенную дату может вызвать проблемы из-за нехватки кадров. Еще более осложняет ситуацию то, что одновременно происходит переход к обучению на основе компетенций, и учителя должны в совершенстве знать госязык не только по своему предмету, но и еще по 2-3 учебным предметам.

Ситуация с подготовленностью учителей очень разная. Есть учителя старшего поколения, в совершенстве говорящие на латышском. Молодые учителя, которые приходят после вузов, сами учились билингвально.

Однако в процентном соотношении многие рижские педагоги принадлежат к старшему поколению, напомнила Алдермане.

В сфере образования политики борются за свои идеи, и эта борьба не нацелена на позитивный результат, считает Алдермане. Политики меньше всего думают о том, что приобретут в результате этой борьбы дети и общество в целом.