Алдермане: самоуправления должны сами назвать сроки перевода обучения на госзяык (2)

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Общество | 24 ноября 2017 года, 10:50

Переход к образованию на латышском языке должен произойти, но необходимо тестировать каждую школу по отдельности, насколько ее коллектив готов к переходу, заявила в интервью агентству ЛЕТА председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Эйжения Алдермане.

"Если говорить о переходе к обучению только на латышском языке в школах нацменьшинств, единственное, что беспокоит меня - это подготовленность педагогов. Я бы не устанавливала четко дату, когда это нужно сделать по всей стране. Латвия очень разная", - сказала она.

По мнению Алдермане, в Риге для перехода нужен более долгий срок, а самоуправление должно иметь свободу выбора.

Главный критерий, который нужно учитывать, - это степень знания латышского языка учителями. Одно дело, если учитель может предъявить удостоверение о знании госязыка, и другое, насколько чист и литературен его латышский язык.

Алдермане опасается, что переход к обучению на латышском языке в определенную дату может вызвать проблемы из-за нехватки кадров. Еще более осложняет ситуацию то, что одновременно происходит переход к обучению на основе компетенций, и учителя должны в совершенстве знать госязык не только по своему предмету, но и еще по 2-3 учебным предметам.

Ситуация с подготовленностью учителей очень разная. Есть учителя старшего поколения, в совершенстве говорящие на латышском. Молодые учителя, которые приходят после вузов, сами учились билингвально.

Однако в процентном соотношении многие рижские педагоги принадлежат к старшему поколению, напомнила Алдермане.

В сфере образования политики борются за свои идеи, и эта борьба не нацелена на позитивный результат, считает Алдермане. Политики меньше всего думают о том, что приобретут в результате этой борьбы дети и общество в целом.

Комментарии 2
Вау!55 минут назад
Так Рижская дума уже руками и ногами за реформу? А как же протесты избирателей? Вы же благодаря русскоязычным там сидите, хреновы слуги народа.
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teika1 час назад
До выборов 9-го Сейма осталось меньше года, и активная подготовка к ним уже началась. «Первые» (Латвийская Первая партия) в качестве мишени выбрали гомосексуалистов. Гулбис, быстренко сориентировавшись, стал заботиться о возвращении латвийских солдат из знойного Ирака. Националы, следуя логике своего электората - как бы не вернулись ужасные laiki, в качестве направления главного удара выбрали Управление натурализации и его бессменную главу Эйжению Алдермане. Ракурс попросил о встрече с госпожой Алдермене, «бывшим лучшим, но опальным» чиновником страны.
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