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Некоторые депутаты от фракции "Согласие" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в День Лачплесиса участвовали в спортивных играх, организованных "Новой лигой", которую, в свою очередь, спонсирует парламент России. Об этом сообщает Skaties.lv.

Главным инициатором международных парламентских спортивных игр выступал член Либерально-демократической партии (ЛДПР) России, которую возглавляет Владимир Жириновский, Дмитрий Свищев.

Состязания проходили в Москве с 10 по 12 ноября. В них принимали участие депутаты из 10 стран, в число которых вошла и Латвия.

Такие спортивные игры проводятся с 2009 года, политики играют в мини-футбол, теннис, бадминтон, настольный теннис, бильярд и шахматы.

До присоединение Крыма к России, в таких играх принимали участие политики из "Единства" - Айнарс Латковскис, Дзинтарс Закис, также Роман Наудиньш, представляющий Национальное объединение и политики от СЗК - Улдис Аугулис, Дана Рейзнеце-Озола и Рихардс Эйгимс.

О мероприятиях, проводимых в Москве, информируют подкомиссию Сейма по спорту. Ее руководитель Янис Упениекс ("Единство") отметил, что осведомил о приглашении депутатов подкомиссии, а решение принимают уже сами политики.

"Каждый год приходят подобные приглашения. Моя задача информировать всех членов подкомиссии. Если говорить об отношении к России и ее политики, то мне хорошо известно мнение нашего МИД. Сам я не принимаю участие в подобных соревнованиях, и у меня нет прав запрещать участвовать другим", - пояснил Упениекс.

В этом году в Москву поехали депутаты от "Согласия" (Иван Рыбаков, Михаил Землинский, Виталий Орлов) и депутат от СЗК (Янис Клаужс).Латвийские политики заняли 3-е место, уступив России и Белоруссии.

Между тем, Рыбаков сообщил, что билет до Москвы он оплачивал из своего кармана.