ВИДЕО: Бусулис подрался с коллегой по ТВ-шоу (8)

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Общество | 24 ноября 2017 года, 13:20

Латвийский певец Интарс Бусулис, который входит в состав жюри шоу X-Faktors на телеканале TV3, подрался со своим коллегой по судейству Рейнисом Сеянсом, сообщает Skaties.lv.

Бусулис и Сеянс, готовясь к предстоящему воскресному эфиру, репетировали песню. Сеянсу не понравилось исполнение коллеги на инструменте, после чего он ударил по пюпитру и захлопнул крышку рояля.

В результате словесная перепалка превратилась в потасовку.

Оба музыканта отказались дать комментарий. Авторы программы отмечают, что этот случай никак не повлияет на следующий выпуск шоу.

Комментарии 8
Эй1 час назад
Надеюсь пюпитр Бусулиса цел :D
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Галина55 минут назад
Да просто отвели душу... разрядились... мужчины же!
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Jana Petrane1 час назад
да ну. инсценировка
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