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Латвийский певец Интарс Бусулис, который входит в состав жюри шоу X-Faktors на телеканале TV3, подрался со своим коллегой по судейству Рейнисом Сеянсом, сообщает Skaties.lv.

Бусулис и Сеянс, готовясь к предстоящему воскресному эфиру, репетировали песню. Сеянсу не понравилось исполнение коллеги на инструменте, после чего он ударил по пюпитру и захлопнул крышку рояля.

В результате словесная перепалка превратилась в потасовку.

Оба музыканта отказались дать комментарий. Авторы программы отмечают, что этот случай никак не повлияет на следующий выпуск шоу.