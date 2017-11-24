ВИДЕО: Бусулис подрался с коллегой по ТВ-шоу (8)
Общество | 24 ноября 2017 года, 13:20
Латвийский певец Интарс Бусулис, который входит в состав жюри шоу X-Faktors на телеканале TV3, подрался со своим коллегой по судейству Рейнисом Сеянсом, сообщает Skaties.lv.
Бусулис и Сеянс, готовясь к предстоящему воскресному эфиру, репетировали песню. Сеянсу не понравилось исполнение коллеги на инструменте, после чего он ударил по пюпитру и захлопнул крышку рояля.
В результате словесная перепалка превратилась в потасовку.
Оба музыканта отказались дать комментарий. Авторы программы отмечают, что этот случай никак не повлияет на следующий выпуск шоу.
Надеюсь пюпитр Бусулиса цел :D
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Да просто отвели душу... разрядились... мужчины же!
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да ну. инсценировка
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