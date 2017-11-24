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За девять месяцев этого года экономика Латвии потеряла около 50 млн евро из-за неполученных российских транзитных грузов. Об этом сообщила президент общества "Балтийская ассоциация - Транспорт и Логистика" (БАТЛ) Инга Антане.

По ее словам, в начале года "Российские железные дороги" утвердили отправку 90% нефтяных и угольных грузов через Вентспилс, а в сентябре — только 5%.

Ассоциация до сих пор активно призывала Министерство сообщения и правительство действовать, чтобы снизить риски для экономики и занятости, которые может вызвать стратегическое решение российского правительства направлять свои грузы через собственные развиваемые порты.

Следует отметить, что транзит — вторая крупнейшая отрасль народного хозяйства Латвии.

"Статистика становится все суровее и неумолимо намечает истинные изменения в транзите", - сказала Антане.

По ее словам, в текущей ситуации победителем будет тот, кто сможет принимать быстрые и стратегически важные решения.

"Первое домашнее задание - повысить конкурентоспособность Латвии. Например, это означает отказаться от повышения платы за железнодорожную инфраструктуру с нового года. В противном случае Латвия окажется лидером среди стран Евросоюза с самой дорогой платой. Если мы на межправительственных переговорах с Россией не можем достичь компромисса по вопросу о сохранении транзитных грузов, тогда мы должны делать все возможное, чтобы в плане расходов транзит по латвийским железным дорогам стал привлекательным для других регионов. К сожалению, наши партнеры в Белоруссии и других странах указывают на нашу неконкурентоспособность в этой области", - добавила Антане.

По информации БАТЛ, в сентябре грузооборот трех крупнейших портов Латвии составил 4,5 млн т, что на 16% меньше, чем в сентябре 2014 года.