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Лидер розничной торговли в странах Балтии компания Maxima grupe, которой в Польше уже принадлежит торговая сеть Aldik, подписала инвестиционный договор о приобретении другой польской сети торговли повседневными товарами Stokrotka ("Ромашка"), в которую входят 410 магазинов.

Согласно подписанному договору Maxima grupe сделает предложение о приобретении 100% акций компании Emperia Holding, владеющей сетью Stokrotka.

Предлагаемая Maxima grupe цена за одну акцию Emperia Holding - 100 злотых.

Если Maximos grupe удастся приобрести все акции Emperia Holding, она заплатит за них 1,191 млрд злотых (282,827 млн евро). Для реализации сделки потребуется получить разрешения служб по надзору за конкуренцией, а во время тендерного предложения Maxima grupe должно быть предложено приобрести не менее 66% акций Emperia Holding.

В договоре также предусмотрены и прочие условия реализации сделки.

"Предложение купить акции будет действовать до конца февраля 2018 года. Надеюсь, что после получения разрешения польской службы по надзору за конкуренцией и по истечении срока действия предложения, мы успешно завершим сделку и приобретем контроль над компанией", - сказал член правления "Maxima grupe" Пятрас Яшинскас.

Сейчас Maxima grupe принадлежат 568 магазинов: в Литве - 245, в Латвии - 154, в Эстонии - 76 в Болгарии - 63, в Польше - 30. Кроме польской сети Aldik литовская группа владеет болгарской сетью T-Market и интернет-магазином пищевых товаров Barbora.