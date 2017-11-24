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По сообщению Рижского регионального управления полиции, в избиении сотрудника Рижской муниципальной полиции (РМП), которое произошло 23 ноября, участвовал еще один 15-летний подросток.

Его удалось опознать благодаря съемке инцидента в Рижской санаторной школе-интернате на Бривибас гатве.

На видео видно, как подросток подбегал к стражу порядка со спины и пытался выдернуть наручники. Возможно, что он тоже нанес полицейскому удар. В отношении этого школьника начат административный процесс за мелкое хулиганство. За это его могут оштрафовать на сумму от 70 до 500 евро.

Напомним, как ранее писал Mixnews, вчера, около полудня, накануне перемены к полицейскому подошла дежурная и попросила закрыть входную дверь. В ответ на это подростки вступили в конфликт с сотрудником РМП, один из них затеял драку, а затем, когда повалил пожилого полицейского на пол, нанес еще один удар ногой.

Пострадавший получил травму плеча. У нападавшего в организме констатировали алкоголь.

Директор Рижской санаторной школы-интерната Анита Стукане подтвердила, что ЧП произошло в их школе, но при этом отказалась от комментариев, сославшись на то, что дело находится в Госполиции, передает портал rus.delfi.lv.

Видео: Delfi.tv