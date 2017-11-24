На Домской площади хотят построить 4-звездочный отель (6)

фото

Общество | 24 ноября 2017 года, 15:15

Компания Amberstone Group объявила открытый конкурс идей по строительству 4-звездочной гостиницы на месте бывшего пивного сада "Doma dārzs" на Домской площади.

Соответствующее объявление размещено на интернет-сайте Латвийского союза архитекторов. Сообщается, что земельный участок находится на территории памятника архитектуры государственного значения "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" и включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Здание гостиницы должно ограничить и дополнить периметр застройки Домской площади и быть архитектонически связаным с окружающими строениями.

Победитель конкурса идей за первое место получит 7000 евро, за второе 5000 евро и за третье 3000 евро.

Победившее решение ляжет в основу архитектурного проекта будущей застройки.

Фото: flickr.com

Комментарии 6
Sedna2 часа назад
Ну что уж вы так-то... Просто в Латвии нет интересных и замечательных мест, где бы хотели поселиться гости из Гейропы. Домская площадь - единственная.Ну нету больше, и всё! Сотни лет стояла эта площадь без VIP-отеля, а вот при латышских радетелях за удобства гейропейцев площадь станет просто замечательной. И эти латышские деятели обязательно войдут в Великую историю Латвии, как ее испоганившие. Деятели пришли, ушли и померли, а историческая площадь испоганена. Красота. Они могут уже сейчас начинать праздновать и Пиррову победу и славу Нерона. После них , латышских деятелей, хоть потоп. Молодцы.
Ответить
Коловрат2 часа назад
Ну и на кой ляд он там нужен? Или хотелов там нету? Да и портить вид зачем?
Ответить
Гражданин латвии1 час назад
Я уже несколько лет не слушаю и не смотрю латышские СМИ.Враньё бесит.В наше время технологии слышать и видеть только Россию.
Ответить