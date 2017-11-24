На Домской площади хотят построить 4-звездочный отель (6)
Компания Amberstone Group объявила открытый конкурс идей по строительству 4-звездочной гостиницы на месте бывшего пивного сада "Doma dārzs" на Домской площади.
Соответствующее объявление размещено на интернет-сайте Латвийского союза архитекторов. Сообщается, что земельный участок находится на территории памятника архитектуры государственного значения "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" и включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Здание гостиницы должно ограничить и дополнить периметр застройки Домской площади и быть архитектонически связаным с окружающими строениями.
Победитель конкурса идей за первое место получит 7000 евро, за второе 5000 евро и за третье 3000 евро.
Победившее решение ляжет в основу архитектурного проекта будущей застройки.
Фото: flickr.com