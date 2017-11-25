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30-летний рижанин Вадим Воронов , пропавший 17 ноября 2017 года в микрорайоне Пурвциемс (улица Дзелзавас), найден в Венгрии. Об этом сообщила его мама. Мужчина жив, находится в больнице. Он сам попросил связаться с его матерью, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Состояние его здоровья стабильное, угрозы для жизни нет. Близкие проинформированы и готовы в любой момент забрать Вадима из стационара и доставить в Латвию, как только медики его выпишут.

Родные благодарят за чуткость и помощь всех неравнодушных, кто подключился к поискам, общими усилиями друзей, знакомых и незнакомых, человека удалось найти. Дело в том, что документов у Вадима Воронова при себе не было, и медики нашли его родных по объявлению о розыске, размещенному в интернете, связались с полицией и родными, так и установили личность.