Общество |

В последние годы в Латвии сделано очень многое для борьбы со смертностью беременных женщин. Поскольку сейчас к персоналу и технике предъявляются очень высокие требования, в любом родильном отделении рожать безопасно, подчеркнула сегодня на проходящей в Юрмале конференции "Конгресс мамочек 2017" министр здравоохранения Анда Чакша, пишет nra.lv .

По ее словам, несколько лет назад смертность беременных в Латвии была одной из самых высоких в Европе.

"Чтобы исправить ситуацию, мы стали тщательно следить за тем, как будущие мамочки становятся на учет, какие исследования им проводятся, изменили и другие вещи, в результате чего за два года мы очень значительно улучшили эту драматическую ситуацию", - сказала министр.

Чакша также отметила, что любое родильное отделение достаточно надежно для родов.

"Могу сказать, что в любом родильном отделении можно смело рожать, так как требования к персоналу и технике установлены очень высокие", - заверила она.

"Конгресс мамочек 2017" организован объединением родителей "Мамин клуб" с целью обобщить последние тенденции в сфере здоровья матери и ребенка и профилактики, сделав упор на здоровое течение беременности как залог здоровья будущего поколения.

Фото: flickr.com