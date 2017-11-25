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Понимание и интерес к политическим процессам у жителей Латвии в целом посредственный, говорится в изданном институтом социально-политических исследований Латвийского университета обзоре развития населения в Латвии в 2015/2016 гг.

При этом в целом гражданская активность в Латвии чаще проявляется в выражении индивидуальной солидарности с теми, кто испытывает трудности. Однако самоорганизация вокруг каких-то политических вопросов, чтобы добиться каких-то изменений, встречается редко, указано в обзоре.

Исследователи рекомендуют продолжать укреплять в Латвии гражданское общество, способствуя общественной активности, участию жителей в неправительственных организациях, уменьшая отчужденность между жителями и госуправлением.

"Активнейшие представители гражданского общества могли бы эффективнее использовать в реализации своего интереса также различные виртуальные услуги и платформы социального взаимодействия и политического соучастия", - говорится в обзоре.

Исследователи призывают продолжать разработку электронных услуг и улучшение их качества. Многие разработанные по госзаказу виртуальные сервисы неудачные, неадекватно дорогие, и многие первичные пользователи больше не возвращаются на их порталы. Это свидетельствует о недочетах их разработчиков и заказчиков как в реализации проектов, так и в сфере понимания потребностей пользователей электронных услуг, считают исследователи.

При этом доступность инфраструктуры и услуг онлайн-коммуникации сама по себе еще не означает, что жители будут их использовать, и что их доступность принесет определенные желательные социально-политические результаты. Эта доступность - не единственная и не главная причина пассивности жителей, считают авторы исследования.

Важным фактором они называют также знания и умения пользователей, поставленные самими людьми цели и усматриваемые ими выгоды.

В использовании доступной в режиме реального времени информации и виртуальных услуг существует разрыв между жителями с высоким и низким уровнем образования и доходов. Это свидетельствует о том, что в политике информационное умение в целом тесно связано с общим фоном социально-экономического неравенства.

Фото: flickr.com