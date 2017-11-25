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С юго-запада на Латвию надвигается обширная зона осадков, пишет Latvijas Avīze.

В субботу вечером и в ночь на воскресенье в большей части страны пройдут ливни, в Курземе уровень осадков может превысить 15 мм., прогнозируют синоптики.

В воскресенье утром также ожидаются дожди. Однако позже количество осадков уменьшится. На западе станет менее облачно и будет светить солнце.

Южный и западный ветра сменят восточный и его скорость во многих местах достигнет 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью и днем ожидается от +2 до +7 градусов.

Фото: pixabay.com