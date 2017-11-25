Синоптики: ночью и вечером пройдут сильные ливни
Общество | 25 ноября 2017 года, 16:21
С юго-запада на Латвию надвигается обширная зона осадков, пишет Latvijas Avīze.
В субботу вечером и в ночь на воскресенье в большей части страны пройдут ливни, в Курземе уровень осадков может превысить 15 мм., прогнозируют синоптики.
В воскресенье утром также ожидаются дожди. Однако позже количество осадков уменьшится. На западе станет менее облачно и будет светить солнце.
Южный и западный ветра сменят восточный и его скорость во многих местах достигнет 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью и днем ожидается от +2 до +7 градусов.
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