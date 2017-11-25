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С закатом солнца завершились поиски утонувшего рыбака на озере Рушонс в Прейльской волости. На 8-ой час тщательных поисков с помощью робота для подводных исследований, акустической камеры и другой техники тело утонувшего человека было обнаружено, зафиксировано и с помощью водолазов bezvests.lv поднято из воды с глубины 3 с половиной метров.

На прошлой неделе тело рыбака находилось в двухстах метрах правее, сейчас его отнесло сильным течением влево. Усилия добровольцев увенчались успехом.

Период долгого изнурительного ожидания закончился, и близкие погибшего, наконец, 3 недели спустя, смогут предать тело Юриса земле.

"Родным утонувших 7 ноября рыбаков Валерия и Юриса из Резекне bezvests.lv выражает самые глубокие соболезнования. Благодарим наших добровольцев Виталия (Квас), Евгения Корсунь (Ёж), Антона Шишко (Викинг), Андрея Чернявского, Александра Фаминского, и местных жителей за помощь и сочувствие. Благодарим за помощь и участие в поисковом мероприятии и представителей предприятия Hidrolab Романа Качканса и Каспара Блуша, операторов сонара для подводводных исследований, которые тоже приехали на поиски из Риги", - сказано в сообщении поисковой организации Bezvests.lv на страничке в Facebook.