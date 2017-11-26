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Сегодня ожидается облачная погода. Будет дуть западный ветер — 7-12 м/с, порывами до 15-17 м/с, местами в прибрежных районах — до 20 м/с.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Температура воздуха — от +3 до +7 градусов.

В Риге облачно, во второй половине дня — с прояснениями. Утром возможен дождь. Ветер — юго-западного, западного направления, 8-10 м/с, порывами до 15-18 м/с. Воздух прогреется до +6…+7 градусов.

Фото: pixabay.com