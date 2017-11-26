Общество |

За последние семь лет в Латвии выдано 17 342 срочных вида на жительство (ВНЖ) в обмен на вложения в покупку недвижимости и инвестиционные программы.

С 1 июля 2010 года по 30 июня 2017 года Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) получило 17 833 запроса ВНЖ: 7367- от инвесторов и 10 466 -от членов их семей.

В 351 случае в выдаче ВНЖ было отказано, а 3278 ВНЖ было аннулировано.

Суммарные вложения нерезидентов за получение ВНЖ за этот период составили 1,434 млрд евро. Из них 1,191 млрд евро составили вложения в недвижимость, 155,9 млн евро - в переоформленные обязательства кредитных учреждений, 80,3 млн евро - в основной капитал предприятий. В покупку беспроцентных государственных ценных бумаг с 1 января 2015 года вложено 7,5 млн евро.

После ужесточения условий инвестиционной программы с 1 сентября 2014 года количество запросов ВНЖ по этой программе значительно сократилось, как и сумма инвестиций.

Если в первой половине 2014 года они составили 198,9 млн евро, в первой половине 2015 года - 34,3 млн евро, в первой половине 2016 года — 33 млн евро, то в первой половине 2017 года - всего 18,8 млн евро. Подателями запросов ВНЖ являются преимущественно люди из "региона с нестабильной геополитической ситуацией и повышенными рисками для привлечения капитала - большой экономической и политической неопределенностью", отмечает МВД.

Примерно 90% всех запросов ВНЖ подали инвесторы с территории бывшего СССР, в основном граждане России.

В покупке недвижимости в обмен на ВНЖ продолжают преобладать Рига и окрестности столицы, особенно Юрмала.

Как сообщалось, парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс доволен закрытием программы ВНЖ в обмен на инвестиции.

Фото: pixabay.com