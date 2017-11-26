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В честь 100-летия Латвии планируется сшить крупнейший флаг, тем самым установить новый мировой рекорд, сообщает портал Skaties.lv.

"На сегодняшний день самые большие флаги в мире находятся в Румынии и Катаре, но мы хотим, чтобы список этих стран возглавила Латвия", - отмечают инициаторы.

Проект разработан компанией Latvijas Tekstils. Его концепция представлена на сайте latvijaskarogs.lv. Для того, чтобы план удалось реализовать, авторы идеи призывают всех неравнодушных сделать небольшое пожертвование, получив взамен текстильные поделки. Планируется, что параметры флага будут составлять 12,5 гектаров или 250х500 метров.

Официальное открытие флага намечается на 18 и 19 августа следующего года. Оно состоится в Цесисе, в том месте, где появился латвийский флаг.

Если проект не будет реализован, то все средства, которые будут переведены на банковский счет компании или на другие платежные платформы, вернутся жертвователям.