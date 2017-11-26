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Парламенту доверяют 14,1%, правительству - 17,1% жителей Латвии, показал опрос, проведенный в октябре агентством социологических исследований SKDS.

Как сообщил руководитель SKDS Арнис Кактиньш, за последние месяцы эти показатели существенно не изменились, и предпосылок для изменений тоже нет.

В октябре 14,1% опрошенных указали, что скорее доверяют Сейму, 46,7% - скорее не доверяют, 29,2% - совершенно не доверяют. Остальные респонденты не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Правительству полностью доверяют 0,3%, частично - 16,8%, скорее не доверяют 43,4%, совершенно не доверяют 28,6% опрошенных. 10,9% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

В контексте предстоящих в 2018 году парламентских выборов это свидетельствует о потенциале для больших перемен, считает Кактиньш.