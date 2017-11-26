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Сандис Прусис, главный тренер сборной Латвии по бобслею, извинился перед спортсменами России за поведение латвийских болельщиков. Об этом рассказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

По его словам, Прусис принес извинения за оскорблявших российских спортсменов во время третьего этапа Кубка мира в канадском Уистлере.

Слова Зубкова приводит ТАСС.

"После первого заезда мы переговорили с тренером латвийских бобслеистов Прусисом, который, в свою очередь, принес нам извинения, сказав при этом, что не знает этих людей. Латвийские тренеры сами были удивлены такому хамскому поведению кучки болельщиков. Хочу также заметить, что отношения в мировой бобслейной семье сейчас куда более дружелюбные, чем в том же скелетоне", — сказал Зубков.

Ранее российский бобслеист Александ Касьянов рассказал, что болельщики сборной Латвии выкрикивали нелицеприятные слова в адрес его экипажа.

Источник: gazeta.ru