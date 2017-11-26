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Латвия направит для участия в миссии советников ЕС по реформе сектора гражданской безопасности на Украине еще одного наблюдателя, свидетельствует проект распоряжения МИД, который 28 ноября рассмотрит правительство.

Как указано в проекте распоряжения, наблюдатель Илвия Бруге будет экспертом в миссии ЕС с 15 декабря 2017 года по 14 декабря 2018 года.

В миссии будут работать 140 международных экспертов. Сейчас в ней работают 129 экспертов из 23 стран ЕС. После того как к миссии присоединится Бруге, Латвию в ней будут представлять четыре гражданских эксперта.

На покрытие необходимых расходов Министерство финансов выделит МИД 1222 евро из средств на непредвиденные расходы.

Постановлением Кабинета министров от 21 февраля 2017 года предусмотрено участие в миссии советников ЕС по реформе сектора гражданской безопасности на Украине до пяти латвийских гражданских экспертов.