Полиции будет еще проще ловить нарушителей ПДД (4)
Общество | 27 ноября 2017 года, 07:45
В ближайшие годы Госполиция приобретет специальные измерительные приборы, которые будут фиксировать номера автомобилей, проехавших на красный свет. Модернизация коснется и патрульных машин Дорожной полиции.
Теперь автомобили полицейских будут оснащены камерами, которые будут снимать номера всех проезжающих машин и проверять их по базе данных.
В случае, если у транспортного средства нет техосмотра, страховки или оно находится в розыске, то аппарат сразу же известит об этом полицейских.
Всего планируется приобрести таких три системы, на сумму в размере 150 000 евро.
Фото: pixabay.com
Наконец-то! Хоть какие-то грамотные решения и не за 18 миллионов.
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Они бы так с криминалом боролись бы. А то все средства брошены на борьбу с водителями.
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Видно в сумме ошибились.Думаю лимонов 15-ть.Самое то!
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