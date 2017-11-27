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В ближайшие годы Госполиция приобретет специальные измерительные приборы, которые будут фиксировать номера автомобилей, проехавших на красный свет. Модернизация коснется и патрульных машин Дорожной полиции.

Теперь автомобили полицейских будут оснащены камерами, которые будут снимать номера всех проезжающих машин и проверять их по базе данных.

В случае, если у транспортного средства нет техосмотра, страховки или оно находится в розыске, то аппарат сразу же известит об этом полицейских.

Всего планируется приобрести таких три системы, на сумму в размере 150 000 евро.

Фото: pixabay.com