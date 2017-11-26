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Холодная и влажная погода, негативно повлиявшая на овощной урожай в Латвии, отразится и на секторе переработки овощей, так как весной может возникнуть дефицит отдельных овощных культур, считает член правления переработчика овощей и фруктов Kronis Айвар Сварениекс.

Урожай огурцов в этом году в Латвии был ниже среднего уровня, поэтому цена на свежие огурцы была выше и Kronis меньше изготавливал маринованные, консервированные и соленые огурцы.

Урожай яблок был средним. Но поскольку в Польше был очень плохой урожай, то польские скупщики яблок предлагали их по очень высоким ценам, а также вывезли в Польшу большую часть выращенных в Латвии яблок. Из-за этого объемы производства яблочных сока и пюре в Латвии в этом году могут оказаться значительно ниже, чем в другие годы.

"Цены на картофель пока на уровне прошлого года, зато весной может возникнуть дефицит не только картофеля, но и других овощей, включая морковь, лук и свеклу, - их не будет хватать", - пояснил Сварениекс. Единственный овощ, которому не грозит дефицит - это капуста.

Сварениекс прогнозирует, что весной из-за плохого урожая могут подорожать корнеплоды. По этой причине в следующем году могут подняться цены и на конечную продукцию.

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