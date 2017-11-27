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Министр образования и науки Карлис Шадурскис обидел и рассердил учителей Бенской средней школы, сообщает портал Skaties.lv. Накануне министр выступил с заявлением, что в одной из двух школ в Ауцеском крае месяцами не преподаются важные предметы, в числе которых латышский и английский языки, а также информатика.

Но оказалось, что это не правда, отмечает портал.

Директор Бенской средней школы Марис Эйхманис был поражен, когда узнал, что в эфире телеканала TV3 рассказывали, что в его школе дети не учатся месяцами.

О том, что в Ауцеском крае совсем не заботятся о качестве образования, Шадурскис заявил во время дебатов о госбюджете.

Сказанным глубоко оскорбилась Инесе Гарбиле, которая является одной из трех учителей латышского языка в школе.

"Я должна сказать, что нахожусь в шоке. Если такие реплики поступают с самых высоких трибун, то они должны быть обоснованными и проверенными не менее чем на 99,9%. В этом случае это не так. Я в этой школе работаю 43 года, и никогда не было такой ситуации, когда основные предметы не преподавались", - сказала педагог.

Преподаватели отметили, что в школе действительно размещена вакансия на должность учителя информатики, но колоссальной проблемы здесь нет, так как сейчас информатику преподает директор школы, которому это позволяет делать его диплом.

Между тем, английский язык с первого по двенадцатый класс в школе преподает Рита Глузда, которая не скрывает, что у нее большая нагрузка.

"Если речь идет об английском, то в каком-то смысле я могу понять заявление Шадурскиса, потому что я единственный специалист по иностранному языку на всю школу. Было бы неплохо, если бы таких было два. Но тот факт, что из-за отсутствия учителей нет уроков! Такого высказывания я понять никак не могу", - говорит она.

После запланированноц реформы образования, скорее всего, Бенская средняя школа будет переведена в Ауце. Несмотря на то, что центр города находится всего в 13 километрах от школы, ученики говорят, что не хотят там учиться.