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О золитудской трагедии на ул. Приедайнес напоминает временный мемориал в память жертв обрушения магазина 21 ноября 2013 года, пишет nra.lv .

За монументом также высится недостроенный 12-этажный жилой дом, который был связан с супермаркетом.

Рижское самоуправление хочет его снести, но до сих пор было вынуждено ждать, как будет действовать владелец здания. С 21 августа этого года в качестве второго совладельца здания на ул. Приедайнес 20 зарегистрировано Prana Property - дочернее предприятие Eesti Krediidipank. Владелец рассматривает возможность разработки нового проекта в надежде получить разрешение на строительство и закончить возведение здания.

Самоуправление намерено предложить Prana Property провести раздел собственности. Рижская дума хочет получить в собственность территорию до 12-этажного жилого здания, под которой в настоящее время расположена подземная парковка.

Близкие жертв хотят, чтобы мемориал находился непосредственно на месте трагедии, но пока это невозможно, потому что сейчас это крыша автостоянки. Если Prana Property откажется от раздела участка, спор будут решаться в суде.

Напомним, во вторник, 21 ноября, в течение всего дня в Золитуде, на ул. Приедайнес, на месте, где четыре года назад обрушился супермаркет Maxima, прошли памятные мероприятия, которые провела организация "Золитуде 21.11".