Мать ученика 4 класса: домашние задания - вмешательство в частную жизнь (19)

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Общество | 27 ноября 2017 года, 13:05

Мама четырехклассника удивлена школьными домашними заданиями по социальным знаниям. Более того, когда ее сын не сделал их, то получил "n/v", пишет NRA.

"Мне одной кажется, что домашняя работа по социальным знаниям четвероклассников является слежкой за семьей? По какому праву детям ставить "nv" за то, что родители не дают чеки и не предоставляют информацию о зарплатах и все остальное?!? Может быть просто сделать распечатку со счета?", - вопрошает Лига.

Также в комментариях женщина указала, что на прошлой неделе было задание, которое ее сын не выполнил и также получил "nv". "Вот такое у нас домашнее задание: надо было принести чеки...не дала...поставили nv! Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь!!!", - написала мать ребенка.

Не все пользователи согласились с автором поста, многие указали, что содержание образования диктует Министерство образования и если есть недовольство, то надо слать претензию туда. Кроме того, пользователи отмечают, что на изображенной на вото странице нигде не указано, что надо вносить какие-то свои личные данные. Кроме того, некоторые люди указали, что как иначе дети поймут, что такое семейный бюджет.

Но были и такие, кто поддержал мамочку, указав, что нежелание делиться очень личной информацией, такой как место работы, зарплата родителей, не должна отражаться на успехах учащегося.

Источник: nra.lv
Комментарии 19
Нюся1 час назад
А я своему ребенку, когда надо было сделать похожее задание, сказала написать, что мама президент, папа министр и у нас зарплаты миллион. И еще написали много всякой выдуманной чепухи. Задание было защитано выполненным :)
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...1 час назад
вывод таков: стадо против таких выскочек, как автор.
печально, но большинству вбили рабское мышление, и школа - основной механизм для этого.
3
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бабушка2 часа назад
Правильно, дома дети должны играться, развиваться физически, помогать родителя, гулять. А учиться в школе.
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