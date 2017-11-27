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Мама четырехклассника удивлена школьными домашними заданиями по социальным знаниям. Более того, когда ее сын не сделал их, то получил "n/v", пишет NRA.

"Мне одной кажется, что домашняя работа по социальным знаниям четвероклассников является слежкой за семьей? По какому праву детям ставить "nv" за то, что родители не дают чеки и не предоставляют информацию о зарплатах и все остальное?!? Может быть просто сделать распечатку со счета?", - вопрошает Лига.

Также в комментариях женщина указала, что на прошлой неделе было задание, которое ее сын не выполнил и также получил "nv". "Вот такое у нас домашнее задание: надо было принести чеки...не дала...поставили nv! Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь!!!", - написала мать ребенка.

Не все пользователи согласились с автором поста, многие указали, что содержание образования диктует Министерство образования и если есть недовольство, то надо слать претензию туда. Кроме того, пользователи отмечают, что на изображенной на вото странице нигде не указано, что надо вносить какие-то свои личные данные. Кроме того, некоторые люди указали, что как иначе дети поймут, что такое семейный бюджет.

Но были и такие, кто поддержал мамочку, указав, что нежелание делиться очень личной информацией, такой как место работы, зарплата родителей, не должна отражаться на успехах учащегося.