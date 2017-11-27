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В настоящее время за пределами Латвии проживают уже более 400 000 подданных Латвии. Многие из них подались работать в другую страну, чтобы иметь возможность обеспечивать свою семью, а своих супругов и детей оставили на родине.

Однако, как свидетельствуют данные Совета присяжных нотариусов Латвии, в год только примерно четвертая часть супружеских пар заботятся о важнейших формальностях, гарантирующих юридическую безопасность семьи подобной модели.

"Для пар, у которых есть дети, и для семьи, имеющей собственность, очень важно позаботиться о юридических нюансах в отношении права распоряжаться имуществом или принимать решение вместо второго супруга – особенно, если муж и жена живут в разных странах по причине того, что один из них длительное время находится на заработках за рубежом", - председать СПНЛ Янис Скрастыньш.

Ситуации могут быть очень разными. Например, может возникнуть необходимость принять какое-то важное решение в отношении семейного жилья или совершить в отношении него сделку.

"Если имущество оформлено на имя того из супругов, который находится в другой стране, это может повлечь за собой лишние сложности. Супруг, оставшийся в Латвии, может внезапно тяжело заболеть, лишившись возможности заботиться о детях", - рассказывает председать СПНЛ Янис Скрастыньш.

"Даже в случае, когда ежедневные заботы о них на время, пока второй супруг оформит все формальности за рубежом и вернется к семье на родину, могут взять на себя дедушки и бабушки, без соответствующей доверенности они ограничены в принятии решений в отношении детей, что может оказаться чрезвычайно важным», – рассказал Скрастыньш.

Наиболее соответствующие виды доверенностей для семей – универсальная или генеральная доверенность

Универсальная доверенность является наиболее распространенным видом доверенности, при которой на вторую сторону возлагается право представлять доверителя во всех делах и вопросах, в которых вообще разрешено и возможно представительство.

Выдавая универсальную доверенность, необходимо иметь ввиду, что между обеими сторонами сделки должен быть очень высокий уровень доверия, потому что доверенному лицу присваиваются очень широкие полномочия.

Это означает, что универсальная доверенность непременно будет самым приемлемым видом доверенности именно для семей.

Если кто-то из супругов все же не желает присваивать второй стороне неограниченные права представления, есть возможность заключить также генеральную доверенность – в таком случае доверенное лицо сможет представлять вторую сторону только в конкретных сферах, например, в связи с делами о недвижимом имуществе.

"В любом случае, содержание доверенности должно быть достаточно объемным, чтобы доверенное лицо могло успешно осуществлять данное дело, но не настолько широким, чтобы присвоить доверяемому лицу права распоряжаться тем, что предполагается держать только в своем управлении. Также присутствие доверяемого лица при выдаче доверенности не обязательно, потому что доверенность подписывает только доверитель, но все же советую к присяжному нотариусу отправиться обеим сторонам - только в таком случае вы сможете получить пояснения нотариуса об обязанностях каждой из сторон и о юридических последствиях доверительного договора", –поясняет Янис Скрастиньш.

Будущее доверение важно точно так же, как и завещание

"Люди в наше время много путешествуют, занимаются экстремальными видами спорта, много перемещаются на различных транспортных средствах. К сожалению, никто не застрахован от того, что какое-то время, возможно длительное, у него не будет возможности принимать важные решения, связанные, например, с имуществом, собственностью, детьми и т. п. Поэтому будущее доверение в наши дни является важным документом для каждой семьи – так же, как и завещание", – говорит председатель ЛСПН Янис Скрастыньш, подчеркивая, что это особенно важно для тех семей, в которых один из родителей живет за границей.

Будущее доверение наделяет правами принимать решение вместо другого тогда, когда у одного из партнеров из-за состояния здоровья или иным причинам ограничена способность осознавать и руководить своими действиями. Заключая документ о будущем доверении на то время, пока у супруга ограничены возможности представлять себя самому, доверенному лицу можно присвоить права проводить от его имени финансовые сделки, управлять имуществом, а также принимать иные решения.

Такое доверение можно дать, например, также кому-то из своих родителей, чтобы у них была возможность принимать решения, например, относительно внуков в тот период времени, когда их отец или мать уладят все свои обязательства и вернутся на родину, чтобы взять на себя заботы о семье. Будущее доверение – это возможность для человека своевременно позаботиться о выборе представителя и подготовиться к ситуациям, когда он сам больше не сможет позаботиться о своих интересах.

Доверенности, выданные за рубежом

Присутствие доверенного лица при выдаче доверенности не обязательно. Ее подписывает только доверитель. Кроме того, замысел СПНЛ предусматривает, что с марта будущего года доверенности можно будет выдавать также и удаленно, связавшись с нотариусом посредством новой дигитальной платформы, в том числе через мобильное приложение. Однако даже сейчас есть возможность использовать доверенности, оформленные за границей. «За рубежом надежнее всего оформлять доверенности у тех нотариусов, которые по своему статусу и правилам работы схожи с латвийскими. Должностное лицо консульства Латвии может нотариально заверить доверенности и соглашение о представительстве интересов детей и людей с ограниченными возможностями.

Упомянутые документы в форме нотариального акта в иных случаях делаются только в случаях, когда это необходимо в рамках консульской помощи или, когда, в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики, необходимый нотариальный акт или форма нотариального заверения не предусматривают соответствующие нормативные акты зарубежных стран», – поясняет нотариус Янис Скрастиньш. Надо обратить внимание и на то, не нужна ли легализация для использования доверенности в Латвии.

Наиболее безопасно и может быть рекомендовано использовать обе эти возможности, оформляя доверенности за рубежом:

У такого же зарубежного нотариуса, как в Латвии – например, в Германии они называются «notarin», в Литве «notaras», в Эстонии «notar», во Франции - «notaire».

У нотариусов, приравненных к нотариусам Латвии – например, в Великобритании они называются «scrivener notary», в США - «lawyers attorneys».