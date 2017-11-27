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Владелец культурного пространства Kursas putni Артур Бутанс заявил о том, что решил уехать в Лиепаю и там открыть свой бизнес, в том числе и из-за того, что в столице от него требовали знания русского языка, пишет портал rus.db.lv.

Бутанс работал официантом в одном из рижских ресторанов, где одно из требований для работы было знание русского.

"Я работал официантом и достиг уже значительного уровня в своем развитии, но для работы в гламурном ресторане у меня потребовали знания русского языка. Я решил, что лучше буду бороться и сам открою собственное предприятие, потому, что как я считаю, основными требованиями должны быть качество работы и дружественное отношение, а не иностранный язык", - рассказал Артур.

По его словам, в Лиепае оценивается главное - это качество работы.

"Здесь люди смотрят в глаза, а не на ботинки, и это одна из причин, почему я полюбил Лиепаю. На предприятии у нас обязанности распределены - один отвечает за бар, второй за дела, третий за мероприятия. Всего у нас пять работников", - рассказал Артур.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK работает над поправками, которые позволят работникам сферы обслуживания не говорить по-русски.

Фото: pixabay.com