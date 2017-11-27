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Торговые компании в Латвии часто недобросовестно пользуются желанием людей приобрести товары со скидками, сказала в эфире LNT руководитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Байба Витолиня.

"Это одна из главных проблем латвийских магазинов, потому что люди очень любят скидки. Мы действительно любим товары со скидками, и эту нашу привычку коммерсанты используют, в том числе предлагая ложные скидки. Наша природа так устроена, что мы предпочитаем купить товар, который стоит 700 евро, со скидкой в 400 евро, а не товар, цена которого честно указана в размере 400 евро", - сказала Витолиня.

В основном такие проблемы выявляются в интернет-магазинах. Как рассказала руководитель ЦЗПП, в течение двух лет центр изучал интернет-магазины и констатировал, что действительно очень часто скидки вводят покупателей в заблуждение, потому что указанной цены на конкретный товар без скидки ранее в этом магазине не было или же за такую же цену товар все время можно было купить у оригинального распространителя.

В то же время Витолиня отметила, что проект дал результаты - 75% магазинов, которым центр сделал предупреждение, скорректировали цены.