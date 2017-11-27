В Риге пропал совладелец компании Ossov (2)
Общество | 27 ноября 2017 года, 15:10
Утром 23 ноября в Риге при странных обстоятельствах без вести пропал предприниматель Андрей Синицын.
По словам его супруги, в 07:30 он сел на остановке "проспект Курземес" в маршрутку номер 238.
При себе у него, возможно, была крупная сумма. В 16.30 от Синицына пришло SMS, содержание и стиль которого, как отмечает супруга, не соответствует манере мужа. С тех пор телефон Синицына отключен.
Его приметы: рост 186 см, плотного телосложения, глаза зеленые.
Был одет: черная куртка до бедер, черно-серые джинсы, джемпер темно-синий, черные туфли Baldinini или Botticelli, черная шапка в серую полоску.
Информацию просьба сообщать в полицию по телефону 110 или 67 075 200 (Андрей).
Фото: соцсети
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Плохо это, что бизнесмены пропадают. Может совладелец в курсе?
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