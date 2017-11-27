Депутат: польские военные довольны службой в Латвии

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Общество | 27 ноября 2017 года, 15:05

Польские военнослужащие, несущие службу в Латвии в составе многонационального батальона НАТО, довольны службой, об этом в социальной сети Twitter сообщил депутат Сейма и председатель парламентской комиссии по обороне Айнар Латковскис.

"Этим утром с депутатами комисии по обороне сейма Польши посетили размещенный на военной базе многонационального батальона НАТО в Адажи польский контингент. Были приятно удивлены, услышав, что польские офицеры и солдаты удовлетворены условиями службы в нашей стране", - написал депутат.

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В батальон НАТО в Латвии под командованием Канады, входят 1100 - 1200 солдат из Польши, Испании, Албании, Италии и Словения. Первые военнослужащие на военную базу в Адажи прибыли весной 2017 года.

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