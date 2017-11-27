Общество |

Польские военнослужащие, несущие службу в Латвии в составе многонационального батальона НАТО, довольны службой, об этом в социальной сети Twitter сообщил депутат Сейма и председатель парламентской комиссии по обороне Айнар Латковскис.

"Этим утром с депутатами комисии по обороне сейма Польши посетили размещенный на военной базе многонационального батальона НАТО в Адажи польский контингент. Были приятно удивлены, услышав, что польские офицеры и солдаты удовлетворены условиями службы в нашей стране", - написал депутат.

Šorīt kopā ar Polijas Seima aizsardzības komisijas deputātiem apmeklēju Ādažu militārajā bāzē NATO Daudznacionāla kaujas bataljona ietvaros izvietoto Polijas kontingentu. Bija patīkami dzirdēt, ka poļu virsnieki un karavīri ir apmierināti ar dienesta apstākļiem mūsu valstī. — Ainars Latkovskis (@a_latkovskis) 27 ноября 2017 г.

В батальон НАТО в Латвии под командованием Канады, входят 1100 - 1200 солдат из Польши, Испании, Албании, Италии и Словения. Первые военнослужащие на военную базу в Адажи прибыли весной 2017 года.