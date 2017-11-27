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Рижские школьники чаще всего жалуются на то, что еда в школьных столовых - невкусная и некачественная, сообщила на конференции о вопросах питания учащихся столичных школ представитель управления образования Рижской думы Ингрида Миллере.

Результаты опроса, который был проведен в 55 школах, показали, что самыми распространенными жалобами детей являются непривлекательный вид предлагаемой в столовых пищи, ее недостаточно хороший вкус, состав, несоответствующая температура блюд. На это указали 35% опрошенных школьников.

Второй наиболее распространенной проблемой является то, что еда в школах часто подается холодной, на что пожаловались 27% опрошенных детей.

В свою очередь, 22% школьников заявили, что порции слишком малы. Также важной проблемой является время обеда - часть школьников жалуется на то, что обед подается слишком рано, а часть на то, что слишком поздно.

Миллере отметила, что один из способов, как устранить недовольство школьников плохим качеством блюд, - это строго придержаться технологии приготовления и регулярно менять меню.

"Грустно видеть, как в некоторых школах тарелки после обеда остаются практически нетронутыми, потому что детям еда не нравится. Это главный показатель", - сказала представитель думы.

Объем порций необходимо подбирать под физиологические потребности детей, поэтому представитель управления образования предлагает рассмотреть возможность введения в школах питания по принципу шведского стола, что позволит учащимся самим выбирать, что и в каком количестве есть.

Что касается времени обеда, то, по словам Миллере, эту проблему решить сложнее всего.

"Понятно, что каждая перемена не может длиться 30 минут, потому что нельзя нарушать учебный процесс, но следует помнить о том, что голодный ребенок вряд ли в состоянии сосредоточиться на освоении нового материала", - сказала представитель думы, отметив, что каждое учебное заведение должно попытаться найти подходящее решение.

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