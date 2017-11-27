Мало подписей! Сейм признал инициативу об отмене школьной реформы "неполноценной" (15)

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Общество | 27 ноября 2017 года, 17:10

Подписей за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования, которые были переданы в Сейм 21 ноября, не набралось достаточное количество. Об этом на своей странице Facebook написал автор инициативы Денис Бартецкий.

Несмотря на то, что на портале Manabalss.lv было собрано 11 319 подписей в поддержку обучения на русском языке, инициативу в парламенте признали "неполноценной".

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По словам Бартецкого, за предложение о билингвальном образовании собрано много неликвидных подписей (в число которых могут входить подписи неграждан).

Отмечается, что в Сейм передаются инициативы, набравшие 10 000 подписей, соответственно, в этом случае не засчитали более 1500 подписей.

Автор надеется, что это ситуация решаема. Он предполагал, что часть подписей может быть признана недействительными.

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Комментарии 15
...53 минуты назад
может негражданам и налоги не платить? зачем кормить ублюдков?
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шустрый59 минут назад
С каких пор неполноценные берутся судить о полноценности?
2
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Неважно1 час назад
Это все специально сделано что бы крутить вертеть народом!
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