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Общество |

Подписей за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования, которые были переданы в Сейм 21 ноября, не набралось достаточное количество. Об этом на своей странице Facebook написал автор инициативы Денис Бартецкий.

Несмотря на то, что на портале Manabalss.lv было собрано 11 319 подписей в поддержку обучения на русском языке, инициативу в парламенте признали "неполноценной".

По словам Бартецкого, за предложение о билингвальном образовании собрано много неликвидных подписей (в число которых могут входить подписи неграждан).

Отмечается, что в Сейм передаются инициативы, набравшие 10 000 подписей, соответственно, в этом случае не засчитали более 1500 подписей.

Автор надеется, что это ситуация решаема. Он предполагал, что часть подписей может быть признана недействительными.