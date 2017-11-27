Общество |

1 декабря исполнится 80 лет бывшему президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге. В знак уважения к экс-главе телеканал TV3 снял документальный фильм "Троякая Вайра", сообщает Skaties.lv.

Автор фильма Арнис Краузе рассказал, что узнать, как Вике-Фрейберга живет сегодня, было для него интересным опытом.

"Мы давно задавались вопросом, как назвать картину. Мы позволили себе обращаться к экс-президенту просто по имени - Вайра, так как слышали, что многие в разговоре с ней так ее и называют. Работа ее жизни - это исследование дайн, обобщенных в книге "Trejādas saules"( пер. "Троякие солнца"). Поэтому название именно такое", - сказал Краузе.

Он пояснил, что в фильме будет рассказано о трех разных сторонах одной личности.

"Покажем ее как супругу, маму и бабушку. Покажем как политика, ученого и исследовательницу дайн", - добавил Краузе.