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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в прошлом году в 27 учебных заведениях констатированы вспышки кишечной инфекции, связанные с употреблением испорченных продуктов, сообщила представитель ЦПКЗ Рита Коротинска.

В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 4404 случая острых кишечных инфекций, что по сравнению с 2012 годом на 7000 меньше.

В 78% причиной инфекций являются вирусы, которые переносятся через воду, продукты питания, бытовые предметы, грязные руки. Одна из частых причин - именно испорченные продукты питания.

Причинами вспышек инфекции в школах являются нарушения правил хранения продуктов, непрофессиональные действия персонала, несоблюдение личной гигиены.

Если в учебном заведении выявлено два или больше случаев заболевания, об этом нужно немедленно сообщить ответственным органам, хотя это правило часто не соблюдается.

Ранее Mixnews писал, что рижские школьники чаще всего жалуются на то, что еда в школьных столовых - невкусная и некачественная. По данным опроса, 35% школьников недовольны едой в школьных столовых.

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